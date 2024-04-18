Комитет Милли Меджлиса обсудит отмену двойного налогообложения доходов между Азербайджаном и Турцией

Завтра в ходе заседания Комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса будет обсуждаться вопрос об отмене двойного налогообложения доходов между Азербайджаном и Турцией.

Завтра в ходе заседания Комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса будет обсуждаться вопрос об отмене двойного налогообложения доходов между Азербайджаном и Турцией.

Как сообщает Report, на заседании будут рассмотрены следующие вопросы:

1. Законопроект "Об утверждении ”Соглашения о сотрудничестве в области ветеринарии между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики".

2. Законопроект "Об утверждении ”Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики об отмене двойного налогообложения доходов и предотвращении уклонения от уплаты налогов".