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Комитет Милли Меджлиса обсудит отмену двойного налогообложения доходов между Азербайджаном и Турцией

Комитет Милли Меджлиса обсудит отмену двойного налогообложения доходов между Азербайджаном и Турцией Завтра в ходе заседания Комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса будет обсуждаться вопрос об отмене двойного налогообложения доходов между Азербайджаном и Турцией.
Милли Меджлис
18 апреля 2024 г. 18:34
Комитет Милли Меджлиса обсудит отмену двойного налогообложения доходов между Азербайджаном и Турцией

Завтра в ходе заседания Комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса будет обсуждаться вопрос об отмене двойного налогообложения доходов между Азербайджаном и Турцией.

Как сообщает Report, на заседании будут рассмотрены следующие вопросы:

1. Законопроект "Об утверждении ”Соглашения о сотрудничестве в области ветеринарии между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики".

2. Законопроект "Об утверждении ”Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики об отмене двойного налогообложения доходов и предотвращении уклонения от уплаты налогов".

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