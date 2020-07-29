Кенуль Нуруллаева: Совместные учения Азербайджана и Турции - показатель развития военного сотрудничества между странами

Сотрудничество сторон в военной сфере и в области обороны совершенствуется в контексте интересов и целей

Депутат Милли Меджлиса Кенуль Нуруллаева выступила с заявлением для турецкой печати.

По сообщению Report, в заявлении говорится об оккупационной политике Армении, провокации на границе, нападении армян на наших соотечественников, совместных азербайджано-турецких военных учениях и вопросах региональной безопасности.

К.Нуруллаева отметила, что Армения продолжает террористическую деятельность на глазах всего мира. Военная диверсия на границе, обстрел и убийство мирного населения, агрессия в отношении мирных демонстрантов - наших соотечественников в Европе и США, являются составляющими оккупационной политики Армении.

"Азербайджан неоднократно заявлял о том, что захватническая политика Армении является региональной и глобальной угрозой. Армения должна освободить азербайджанские территории, находящиеся под оккупацией на протяжении почти 30 лет, поскольку статус-кво не может продолжаться вечно! Как подчеркивал Верховный главнокомандующий, Президент Ильхам Алиев, Азербайджан никогда не позволит создать на своих землях второе армянское государство", - отметила К.Нуруллаева.

Коснувшись поддержки Турцией Азербайджана, депутат отметила, что это является наглядным примером принципа "одна нация - два государства".

"Особо хотелось бы отметить поддержку, оказанную нам турецкими братьями во время акций наших соотечественников в Европе, протестующих против провокаций армян", - заявила депутат.

Коснувшись проведения очередных совместных учений ВС Азербайджана и Турции, депутат отметила, что азербайджано-турецкие отношения развиваются во всех сферах, и эти учения являются наглядным показателем развития в том числе военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией: "Среди приоритетов - взаимная поддержка интересов на всех платформах, выявление потенциальных угроз безопасности, совместная деятельность для их предотвращения, вклад в обеспечение безопасности и стабильности в мире и регионе, а также проведение совместных военных учений. На сегодняшний день Турция является самым значимым военным партнером Азербайджана, о чем свидетельствует и растущее число совместных учений. Если в 2013 году планировалось проведение 7 учений, в 2019 году эта цифра вдвое возросла", - отметила депутат.

Депутат подчеркнула, что сотрудничество сторон в военной сфере и в области обороны совершенствуется в контексте интересов и целей.