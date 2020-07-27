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Report Georgia

Азербайджан и Турция проведут совместные широкомасштабные военные учения

Азербайджан и Турция проведут совместные широкомасштабные военные учения Учения с привлечением Сухопутных войск пройдут с 1 по 5 августа в Баку и Нахчыване
Армия
27 июля 2020 г. 14:02
Азербайджан и Турция проведут совместные широкомасштабные военные учения

В соответствии с Соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой, согласно годовому плану, в нашей стране пройдут азербайджано-турецкие совместные широкомасштабные тактические и летно-тактические учения с боевой стрельбой с участием Сухопутных войск и Военно-воздушных сил обеих стран.

Об этом Report cообщили в пресс-службе минобороны Азербайджана.

В совместных учениях будут задействованы личный состав, бронетехника, артиллерийские установки и минометы, а также военная авиация и средства противовоздушной обороны армий двух стран.

Согласно плану, учения с привлечением Сухопутных войск пройдут с 1 по 5 августа в Баку и Нахчыване, а учения с участием военной авиации пройдут с 29 июля по 10 августа – в Баку, Нахчыване, Гяндже, Кюрдамире и Евлахе.

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Версия на английском языке Azerbaijani-Turkish Joint Large-Scale Military Exercises to be held in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Türkiyə birgə genişmiqyaslı hərbi təlimləri keçiriləcək

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