Кенуль Нуруллаева: В столь непростых условиях государство мобилизовало все возможности

"Развитие медицинской промышленности в Азербайджане, организация этой сферы в кратчайшие сроки в соответствии с государственными интересами являются одним из основных требований периода пандемии. Это повышает эффективность борьбы с вирусом, являющимся основным компонентом проводимой в нашей стране политики в период пандемии".

Как сообщает Report, об этом заявила депутат Милли Меджлиса Кенуль Нуруллаева.

Депутат напомнила, что из Резервного фонда президента было выделено около 100 млн манатов на закупку медицинского оборудования и инвентаря, кроме того, 150 млн манатов хранятся в резерве:

"Деятельность новых медицинских учреждений очень важна с точки зрения обеспечения здоровья населения. Запуск таких предприятий - это новые рабочие места и расширение сферы занятости. Как отмечал президент, не будь у нас развитого современного промышленного потенциала, создание этих производственных сфер было бы невозможно. В столь непростых условиях государство мобилизовало все возможности для приобретения необходимых средств. Все это еще раз говорит о том, что наивысшая цель нашей страны - сохранение здоровья граждан и улучшение их благосостояния.

Похвальна активность представителей частного сектора и общественных организаций. В этом смысле особенно хочется отметить деятельность Фонда Гейдара Алиева. Проведение высококачественных обследований, оснащение лабораторий современным оборудованием, оказание помощи семьям с низким социальным обеспечением вносят свою лепту в этот процесс.

В целом, в период пандемии на социальную поддержку населения было выделено 3,5 миллиарда манатов. Все это вкупе с проводимыми в стране последовательными социально ориентированными мероприятиями еще раз подтверждает, что в центре государственной политики в нашей стране стоят гражданин и его интересы".

По словам К.Нуруллаевой, образцовый подход Азербайджана в области борьбы с пандемией высоко ценится на международной арене: "Стабильность достигнутых успехов зависит в том числе и от наших граждан. Потому что эффективная борьба с вирусом заключается в соблюдении правил карантина и повышении гражданской ответственности".