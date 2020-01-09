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Председатель ЦИК: Кандидаты в депутаты не должны проводить агитацию в соцсетях до 17 января

Кандидаты в депутаты не должны проводить агитацию в соцсетях до 17 янв
© Report/ Elchin Murad

"В Избирательном кодексе не предусматривается проведение агитации в соцсетях".  

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании Центризбиркома заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов

"Соцсети охватывают нашу жизнь. Считаю, что кандидаты в депутаты не должны проводить агитацию в соцсетях в канун выборов. Согласно законодательству, предвыборная агитация начнется 17 января. Проведение агитации до указанной даты противоречит Избирательному кодексу", - отметил председатель ЦИК. 

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