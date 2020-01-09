Председатель ЦИК: Кандидаты в депутаты не должны проводить агитацию в соцсетях до 17 января

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"В Избирательном кодексе не предусматривается проведение агитации в соцсетях".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании Центризбиркома заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов.

"Соцсети охватывают нашу жизнь. Считаю, что кандидаты в депутаты не должны проводить агитацию в соцсетях в канун выборов. Согласно законодательству, предвыборная агитация начнется 17 января. Проведение агитации до указанной даты противоречит Избирательному кодексу", - отметил председатель ЦИК.