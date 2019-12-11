Исполнительный секретарь: В списке кандидатов ПЕА будут известные лица

"Согласно законодательству с сегодняшнего дня дан старт процессу внеочередных парламентских выборов".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил исполнительный секретарь и член партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов.

По его словам, в свое время ПЕА объявит о списке кандидатов:

"Основываясь на этом списке, избирательная кампания будет успешной. У нас еще есть время. Сейчас ведется работа над составлением списка. В списке кандидатов партии будут известные лица, думаю, вы увидите в нем как новые лица, так и членов бывшего состава".