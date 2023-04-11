Иностранцы не смогут быть учредителями провайдера услуг кибербезопасности в Азербайджане

В Азербайджане принят проект, по которому гражданин иностранного государства не сможет быть учредителем провайдера услуг кибербезопасности.

В Азербайджане принят законопроект согласно которому гражданин иностранного государства не сможет быть учредителем провайдера услуг кибербезопасности.

Как сообщает Report, проект был принят на голосование в первом чтении на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

В связи с этим в закон "Об информации, информатизации и защите информации“ добавляется новый пункт 20-3.5.

Согласно поправке, учредитель провайдера, предоставляющего услуги кибербезопасности субъектам критической информационной инфраструктуры, и его уполномоченный представитель, а также руководитель деятельности провайдера по безопасности критической информационной инфраструктуры и другие сотрудники, участвующие в этой деятельности, должны быть гражданами Азербайджанской Республики.

Еще одна поправка в закон дает возможность компетентному органу требовать от субъекта критической информационной инфраструктуры соблюдения требований по обеспечению безопасности этой инфраструктуры.

Проект поправок обсужден и принят в третьем чтении на сегодняшнем заседании парламента.