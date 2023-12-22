Имущество террористов будет направлено на возмещение нанесенного государству ущерба

Поправки о направлении имущества террористов на возмещение причиненного государству ущерба приняты в третьем чтении на заседании парламента.

Поправки о направлении имущества террористов на возмещение причиненного государству ущерба приняты в третьем чтении на заседании парламента.

Как сообщает Report, проект изменений в Уголовно-процессуальный кодекс обсуждался на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

В соответствии с поправкой, если вина лиц, скрывающихся от следствия или суда за пределами территории Азербайджанской Республики, будет доказана приговором суда, в предусмотренных уголовным законодательством случаях их имущество будет конфисковано и направлено на возмещение ущерба потерпевшим и государству, а также обеспечения гражданского иска.

Прежде всего, это касается лиц, совершивших преступления против человечности, против основ и безопасности конституционного строя государства, осужденных за терроризм и финансирование терроризма.