Глава Аппарата ММ: В последнее время в Азербайджане углублены социальные, экономические и правовые реформы

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"После прихода к власти в 2003 году президента Ильхама Алиева в стране были проведены широкомасштабные реформы, в которых Милли Меджлис принимал самое непосредственное участие".

Как сообщает Report, об этом заявил глава Аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев.

Он отметил, что в последнее время в Азербайджане были углублены социальные, экономические и правовые реформы: "Примером тому являются шаги, предпринятые в области защиты прав человека. Путем референдума мы внесли поправки в Конституцию. Гражданам Азербайджана дано право выступать с законодательной инициативой.

Для этого должно быть собрано 40 тысяч подписей. Однако для полной ясности этого механизма и осуществления конституционных прав должен быть принят специальный закон. Именно этим и было продиктовано принятие в первом чтении на весенней сессии парламента закона "О правилах использования гражданами Азербайджанской Республики права законодательной инициативы". Это говорит о проведении демократических реформ в стране. То есть если 40 тысяч граждан, сплотившись, выступят с законодательной инициативой, Милли Меджлис должен обязательно рассмотреть ее. Будет ли принят предложенный законопроект, или нет, - покажет время. Однако вынесение этого вопроса на обсуждение является наглядным примером демократии в Азербайджане".