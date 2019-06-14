Генсек ТюркПА: Деятельность первого вице-президента Мехрибан Алиевой многогранна

"Азербайджан был первой страной на Востоке, предоставившей женщинам право голоса. Первый вице-президент Мехрибан Алиева отличается многогранной деятельностью. В стране предпринимаются значимые шаги в поддержку женщин. В целом, хочу отметить, что тюркские народы всегда относились к женщинам как к незаменимому богатству".

Как сообщает Report, об этом генеральный секретарь Парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран Алтынбек Мамаюсупов сказал на проходящей в Баку международной конференции на тему "Роль женщин тюркоязычного мира в достижении Целей устойчивого развития".

Он отметил, что страны-члены ТюркПА проявляют активность в вопросах, связанных с устойчивым развитием: "В странах-членах структуры создана нормативно-правовая база в связи с гендерным неравенством. В последние годы женщины все еще сталкиваются с различными видами насилия. Предпринимаются шаги для устранения этих проблем".