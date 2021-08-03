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Генпрокурор: Достаточно оснований для открытия уголовного дела в отношении Салимова

Генпрокурор: Достаточно оснований для открытия уголовного дела в отношении Салимова "Весь мир столкнулся с пандемией COVID-19. Под руководством президента Ильхама Алиева в нашей стране выполняются очень серьезные работы для предотвращения пандемии коронавируса. Все наши граждане объединились в борьбе с COVID-19. В этой сфере большая отве
Милли Меджлис
3 августа 2021 г. 11:55
Генпрокурор: Достаточно оснований для открытия уголовного дела в отношении Салимова
Кямран Алиев
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"Весь мир столкнулся с пандемией COVID-19. Под руководством президента Ильхама Алиева в нашей стране выполняются очень серьезные работы для предотвращения пандемии коронавируса. Все наши граждане объединились в борьбе с COVID-19. В этой сфере большая ответственность выпадает на правоохранительные органы".

Как передает Report, об этом генеральный прокурор Кямран Алиев заявил, информируя депутатов о направленном в парламент представлении "О лишении депутатской неприкосновенности депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Эльданиза Адиль оглу Салимова".

"29 июля депутат Милли Меджлиса посетил принадлежащее его родственнику кафе, после чего произошел инцидент. Уже возбуждено уголовное дело. Офицер полиции незамедлительно проинформировал свое руководство об инциденте. Во время проведения нами предварительного расследования имелось достаточно оснований для возбуждения уголовного дела по факту", - подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке Baş prokurordan polisi döyən deputatla bağlı açıqlama

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