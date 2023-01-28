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Формируется состав счетной комиссии Милли Меджлиса Азербайджана

Формируется состав счетной комиссии Милли Меджлиса Азербайджана Формируется состав счетной комиссии Милли Меджлиса Азербайджана.
Милли Меджлис
28 января 2023 г. 12:56
Формируется состав счетной комиссии Милли Меджлиса Азербайджана

Формируется состав счетной комиссии Милли Меджлиса Азербайджана.

Как сообщает Report, этот вопрос нашел отражение в плане законодательной работы весенней сессии парламента 2023 года.

В качестве кандидатов выдвинуты следующие депутаты:

1. Аллахвердиев Эльнур Марат оглу

2. Алиев Рауф Асиф оглу

3. Гаджиев Эмин Меджид оглу

4. Гусейнова Севиндж Амирахмед гызы

5. Гулиев Эльдар Аллахьяр оглу

6. Велиева Садагат Сулейман гызы

7. Забелин Михаил Юрьевич.

Эти депутаты были представлены и в предыдущем составе счетной комиссии, то есть комиссия будет утверждена в прежнем составе.

Отметим, что проект постановления будет вынесен на обсуждение на пленарном заседании парламента, которое состоится 1 февраля.

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