Электронные сигареты и кальяны включены в перечень подакцизных товаров

С сегодняшнего дня электронные сигареты и кальяны будут облагаться акцизным налогом.

С сегодняшнего дня электронные сигареты и кальяны будут облагаться акцизным налогом.

Как передает Report, это отражено в поправках в Налоговый кодекс.

Так, заменители табака, электронные сигареты одноразового использования, кальяны и их заменители включены в список подакцизных товаров.

На каждый килограмм заменителей табака применяется акцизная ставка в размере 30 манатов, а на каждую единицу одноразовых электронных сигарет, кальянов и их заменителей - 0,25 маната. Ставка акцизного налога на 1 000 штук сигарет повышается с 35 до 38,5 маната.