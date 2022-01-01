О нас
Report Georgia
Аудио новости

Электронные сигареты и кальяны включены в перечень подакцизных товаров

Электронные сигареты и кальяны включены в перечень подакцизных товаров С сегодняшнего дня электронные сигареты и кальяны будут облагаться акцизным налогом.
Милли Меджлис
1 января 2022 г. 02:53
Электронные сигареты и кальяны включены в перечень подакцизных товаров

С сегодняшнего дня электронные сигареты и кальяны будут облагаться акцизным налогом.

Как передает Report, это отражено в поправках в Налоговый кодекс.

Так, заменители табака, электронные сигареты одноразового использования, кальяны и их заменители включены в список подакцизных товаров.

На каждый килограмм заменителей табака применяется акцизная ставка в размере 30 манатов, а на каждую единицу одноразовых электронных сигарет, кальянов и их заменителей - 0,25 маната. Ставка акцизного налога на 1 000 штук сигарет повышается с 35 до 38,5 маната.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Elektron siqaret və qəlyan aksiz vergisinə cəlb olunacaq

Самое важное

Ильхам Алиев: Мы и дальше будем наращивать нашу военную мощь
Ильхам Алиев: Мы и дальше будем наращивать нашу военную мощь
1 января 2022 г. 00:56
Ильхам Алиев объявил 2022 год Годом Шуши
Ильхам Алиев объявил 2022 год "Годом Шуши"
1 января 2022 г. 00:07
Президент Ильхам Алиев обратился к азербайджанского народу
Президент Ильхам Алиев обратился к азербайджанского народу
1 января 2022 г. 00:02
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Нового года
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Нового года
31 декабря 2021 г. 22:34
На некоторых центральных улицах Баку ограничивается движение автомобилей
На некоторых центральных улицах Баку ограничивается движение автомобилей
31 декабря 2021 г. 17:22
В Агдаме экскаватор подорвался на мине
В Агдаме экскаватор подорвался на мине
31 декабря 2021 г. 16:01
Сегодня День солидарности азербайджанцев мира
Сегодня День солидарности азербайджанцев мира
31 декабря 2021 г. 00:00
Обнародовано число лиц, выпущенных на свободу по акту об амнистии 
Обнародовано число лиц, выпущенных на свободу по акту об амнистии 
30 декабря 2021 г. 20:49
Главы МИД Азербайджана и России обсудили реализацию трехсторонних заявлений
Главы МИД Азербайджана и России обсудили реализацию трехсторонних заявлений
30 декабря 2021 г. 19:31
Врачи рассказали о состоянии раненного армянами в Агдаме сотрудника Bakcell
Врачи рассказали о состоянии раненного армянами в Агдаме сотрудника Bakcell
30 декабря 2021 г. 12:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi