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    Двое депутатов Милли Меджлиса получат новые должности

    © Report

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Двое депутатов Милли Меджлиса Азербайджана получат новые должности.

    Как сообщает Report, на пост заместителя председателя парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству выдвинута кандидатура Малахат Ибрагимгызы, на должность заместителя председателя комитета молодежи и спорта предложена кандидатура Шахина Исмайылова.

    Проект будет вынесен на обсуждение на пленарном заседании весенней сессии парламента, которое состоится 1 февраля.

    Отметим, что на пост заместителя председателя комитета по правовой политике и государственному строительству ММ была выдвинута кандидатура Чингиза Ганизаде. Но этот вопрос остался без рассмотрения. 

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