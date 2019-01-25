Двое депутатов Милли Меджлиса получат новые должности

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Двое депутатов Милли Меджлиса Азербайджана получат новые должности.
Как сообщает Report, на пост заместителя председателя парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству выдвинута кандидатура Малахат Ибрагимгызы, на должность заместителя председателя комитета молодежи и спорта предложена кандидатура Шахина Исмайылова.
Проект будет вынесен на обсуждение на пленарном заседании весенней сессии парламента, которое состоится 1 февраля.
Отметим, что на пост заместителя председателя комитета по правовой политике и государственному строительству ММ была выдвинута кандидатура Чингиза Ганизаде. Но этот вопрос остался без рассмотрения.
İlkin PirəliАвтор новости