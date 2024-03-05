Милли Меджлис утвердил годовой отчет омбудсмена

Доклад омбудсмена Азербайджана Сабины Алиевой за 2023 год вынесен на обсуждение на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Милли Меджлис принял отчет уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана за 2023 год.

Как сообщает Report, доклад был представлен Сабиной Алиевой.

12:08

Доклад омбудсмена Азербайджана Сабины Алиевой за 2023 год вынесен на обсуждение на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, выступившая на заседании Сабина Алиева отметила, что в прошлом году в адрес омбудсмена поступило 29 411 обращений граждан.

"Обращения были рассмотрены в сроки, установленные Конституционным законом. Обращения, касающихся прав на свободу, были связаны с получением удостоверения личности, регистрацией по месту жительства, деактивацией персонального идентификационного номера удостоверения личности, снятием ограничения на выезд из страны и пр. По этим обращениям были направлены запросы в уполномоченные государственные структуры, приняты необходимые меры", - сказала она.