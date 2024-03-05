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Милли Меджлис утвердил годовой отчет омбудсмена

Милли Меджлис утвердил годовой отчет омбудсмена Доклад омбудсмена Азербайджана Сабины Алиевой за 2023 год вынесен на обсуждение на пленарном заседании Милли Меджлиса.
Милли Меджлис
5 марта 2024 г. 12:47
Милли Меджлис утвердил годовой отчет омбудсмена

Милли Меджлис принял отчет уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана за 2023 год.

Как сообщает Report, доклад был представлен Сабиной Алиевой.

12:08

Доклад омбудсмена Азербайджана Сабины Алиевой за 2023 год вынесен на обсуждение на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, выступившая на заседании Сабина Алиева отметила, что в прошлом году в адрес омбудсмена поступило 29 411 обращений граждан.

"Обращения были рассмотрены в сроки, установленные Конституционным законом. Обращения, касающихся прав на свободу, были связаны с получением удостоверения личности, регистрацией по месту жительства, деактивацией персонального идентификационного номера удостоверения личности, снятием ограничения на выезд из страны и пр. По этим обращениям были направлены запросы в уполномоченные государственные структуры, приняты необходимые меры", - сказала она.

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