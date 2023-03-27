О нас

Депутаты Милли Меджлиса посетят с визитом Израиль

Депутаты Милли Меджлиса посетят с визитом Израиль Председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов, руководитель рабочей группы по азербайджано-израильским межпарламентским связям Анатолий Рафаилов и члены группы Арзу Нагиев, Агалар Велиев, Фатма Йыл
Милли Меджлис
27 марта 2023 г. 16:21
Депутаты Милли Меджлиса посетят с визитом Израиль

Председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов, руководитель рабочей группы по азербайджано-израильским межпарламентским связям Анатолий Рафаилов и члены группы Арзу Нагиев, Агалар Велиев, Фатма Йылдырым, Эльнур Аллахвердиев, Асим Моллазаде и Расим Мусабеков 28 марта посетят израильский город Тель-Авив.

Об этом Report сообщили в отделе по прессе и связям с общественностью Милли Меджлиса.

В ходе визита депутаты Милли Меджлиса примут участие в церемонии открытия посольства Азербайджана в Израиле.

Визит завершится 30 марта.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Seven members of Azerbaijani parliament to visit Israel
Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin 7 deputatı İsrailə səfər edəcək

Самое важное

Сотрудники МВД продолжают нести службу на освобожденных территориях
ФотоСотрудники МВД продолжают нести службу на освобожденных территориях
27 марта 2023 г. 11:34
Президент Галатасарая вручил Ильхаму Алиеву форму с автографами игроков команды
ФотоПрезидент "Галатасарая" вручил Ильхаму Алиеву форму с автографами игроков команды
26 марта 2023 г. 23:36
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева наблюдали за благотворительным матчем Карабах - Галатасарай
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева наблюдали за благотворительным матчем "Карабах" - "Галатасарай"
26 марта 2023 г. 23:13
Тюрки Южного Азербайджана по итогам акции в Брюсселе обратились к международной общественности
Тюрки Южного Азербайджана по итогам акции в Брюсселе обратились к международной общественности
25 марта 2023 г. 23:56
Глава Совета ЕС позвонил президенту Азербайджана
Глава Совета ЕС позвонил президенту Азербайджана
25 марта 2023 г. 18:42
Министерство иностранных дел Азербайджана предупредило Армению
Министерство иностранных дел Азербайджана предупредило Армению
25 марта 2023 г. 17:57
Азербайджанская армия осуществила необходимые контрольные меры к северу от Лачынской дороги
Азербайджанская армия осуществила необходимые контрольные меры к северу от Лачынской дороги
25 марта 2023 г. 17:17
Минобороны: Активизировалась переброска живой силы и боеприпасов из Армении в Карабах
Минобороны: Активизировалась переброска живой силы и боеприпасов из Армении в Карабах
25 марта 2023 г. 17:05
Пашинян хочет ареста Путина - удар России в спину
Пашинян хочет ареста Путина - удар России в спину
25 марта 2023 г. 16:38
МИД Азербайджана: Армения несерьезно относится к мирным переговорам
МИД Азербайджана: Армения несерьезно относится к мирным переговорам
25 марта 2023 г. 15:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi