Депутаты Милли Меджлиса посетят с визитом Израиль

Председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов, руководитель рабочей группы по азербайджано-израильским межпарламентским связям Анатолий Рафаилов и члены группы Арзу Нагиев, Агалар Велиев, Фатма Йыл

Председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов, руководитель рабочей группы по азербайджано-израильским межпарламентским связям Анатолий Рафаилов и члены группы Арзу Нагиев, Агалар Велиев, Фатма Йылдырым, Эльнур Аллахвердиев, Асим Моллазаде и Расим Мусабеков 28 марта посетят израильский город Тель-Авив.

Об этом Report сообщили в отделе по прессе и связям с общественностью Милли Меджлиса.

В ходе визита депутаты Милли Меджлиса примут участие в церемонии открытия посольства Азербайджана в Израиле.

Визит завершится 30 марта.