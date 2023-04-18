Депутаты Милли Меджлиса посетили два города Киевской области

Находящиеся с визитом в Украине депутаты Милли Меджлиса Руфат Гулиев, Сабир Гаджиев, Рази Нуруллаев и Камран Байрамов сегодня посетили города Буча и Ирпень Киевской области.
Как сообщает восточноевропейское бюро Report, их сопровождали депутат Верховной Рады Украины Владимир Крейденко, секретарь Украинско-азербайджанской межпарламентской рабочей группы, председатель Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины Хикмет Джавадов, а также руководство обоих городов.
Гости ознакомились с последствиями разрушений, нанесенных российской армией во время нападения на область в марте прошлого года, а также с проведенными восстановительными работами.
Делегация также посетила лицей и парк имени академика Зарифы Алиевой в городе Ирпень.
Отметим, что в рамках визита запланированы встречи депутатов Милли Меджлиса с парламентариями Верховной Рады и азербайджанской диаспорой.