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Депутаты Милли Меджлиса посетили два города Киевской области

Депутаты Милли Меджлиса посетили два города Киевской области Депутаты Милли Меджлиса Азербайджана Руфат Гулиев, Сабир Гаджиев, Рази Нуруллаев, Камран Байрамов, находящиеся с визитом в Украине, сегодня посетили города Буча и Ирпень Киевской области.
Милли Меджлис
18 апреля 2023 г. 16:25
Депутаты Милли Меджлиса посетили два города Киевской области

Находящиеся с визитом в Украине депутаты Милли Меджлиса Руфат Гулиев, Сабир Гаджиев, Рази Нуруллаев и Камран Байрамов сегодня посетили города Буча и Ирпень Киевской области.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, их сопровождали депутат Верховной Рады Украины Владимир Крейденко, секретарь Украинско-азербайджанской межпарламентской рабочей группы, председатель Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины Хикмет Джавадов, а также руководство обоих городов.

Гости ознакомились с последствиями разрушений, нанесенных российской армией во время нападения на область в марте прошлого года, а также с проведенными восстановительными работами.

Делегация также посетила лицей и парк имени академика Зарифы Алиевой в городе Ирпень.

Отметим, что в рамках визита запланированы встречи депутатов Милли Меджлиса с парламентариями Верховной Рады и азербайджанской диаспорой.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMilli Məclisin deputatları Kiyev vilayətinin iki şəhərində olublar

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