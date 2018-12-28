Завершилась осенняя сессия Милли Меджлиса, депутаты ушли на каникулы

Баку. 28 декабря REPORT.AZ/ Сегодня состоялось заключительное пленарное заседание осенней сессии парламента Азербайджана в 2018 году.
Как сообщает Report, на заседании под председательством Октая Асадова были обсуждены 52 вопроса.
На заседании было принято обращение в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира.
Затем сессия завершилась и был исполнен Государственный гимн Азербайджана.
С сегодняшнего депутаты на каникулах.
Согласно внутреннему регламенту парламента, депутаты находятся на каникулах с 1 по 15 января.
Поскольку 29 декабря приходится на субботу, 30 декабря приходится на воскресенье, а 31 декабря - День солидарности азербайджанцев мира, депутаты будут находиться на каникулах 18 дней.
İlkin PirəliАвтор новости