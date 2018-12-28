Завершилась осенняя сессия Милли Меджлиса, депутаты ушли на каникулы

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Баку. 28 декабря REPORT.AZ/ Сегодня состоялось заключительное пленарное заседание осенней сессии парламента Азербайджана в 2018 году.

Как сообщает Report, на заседании под председательством Октая Асадова были обсуждены 52 вопроса.

На заседании было принято обращение в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира.

Затем сессия завершилась и был исполнен Государственный гимн Азербайджана.

С сегодняшнего депутаты на каникулах.

Согласно внутреннему регламенту парламента, депутаты находятся на каникулах с 1 по 15 января.

Поскольку 29 декабря приходится на субботу, 30 декабря приходится на воскресенье, а 31 декабря - День солидарности азербайджанцев мира, депутаты будут находиться на каникулах 18 дней.