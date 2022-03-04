Депутат: Следует подготовить пакет предложений, связанный с добровольцами Отечественной войны

Предложено подготовить пакет предложений, связанных с добровольцами, участвовавшими в Отечественной войне в Азербайджане.

Предложено подготовить пакет предложений, связанных с добровольцами, участвовавшими в Отечественной войне в Азербайджане.

Как сообщает Report, с таким предложением депутат Али Масимли выступил в ходе обсуждения ежегодного доклада уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) Азербайджанской Республики на сегодняшнем заседании парламента.

Он отметил, что вопрос с ветеранами войны решен: "Однако некоторые вопросы, связанные с добровольцами, остались открытыми. Считаю, что должен быть подготовлен пакет предложений, связанных с лицами, добровольно участвовавшими в Отечественной войне".