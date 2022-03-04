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Депутат: Следует подготовить пакет предложений, связанный с добровольцами Отечественной войны

Депутат: Следует подготовить пакет предложений, связанный с добровольцами Отечественной войны Предложено подготовить пакет предложений, связанных с добровольцами, участвовавшими в Отечественной войне в Азербайджане.
Милли Меджлис
4 марта 2022 г. 13:25
Депутат: Следует подготовить пакет предложений, связанный с добровольцами Отечественной войны

Предложено подготовить пакет предложений, связанных с добровольцами, участвовавшими в Отечественной войне в Азербайджане.

Как сообщает Report, с таким предложением депутат Али Масимли выступил в ходе обсуждения ежегодного доклада уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) Азербайджанской Республики на сегодняшнем заседании парламента.

Он отметил, что вопрос с ветеранами войны решен: "Однако некоторые вопросы, связанные с добровольцами, остались открытыми. Считаю, что должен быть подготовлен пакет предложений, связанных с лицами, добровольно участвовавшими в Отечественной войне".

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Версия на азербайджанском языке Deputat: “Vətən müharibəsi könüllüləri ilə bağlı təkliflər paketi hazırlanmalıdır”

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