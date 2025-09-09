Депутат: Вашингтонская декларация по сути является предварительным мирным соглашением - ДОПОЛНЕНО

Благодаря президенту Ильхаму Алиеву Азербайджан добился освобождения своих земель от многолетней оккупации.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа на специальном заседании парламента.

По его словам, Вашингтонский саммит и достигнутые по его итогам договоренности являются логическим продолжением этого процесса.

"Грезы армян и их планы на азербайджанские земли рухнули. Бездействовавшая на протяжении 33 лет Минская группа ОБСЕ была упразднена. Сегодня Ильхам Алиев предлагает армянскому народу модель полезного соседства", - сказал депутат.

Парламентарий также отметил историческую важность прямого транспортного сообщения с Нахчыванской АР. По его словам, "Маршрут Трампа" станет очередным шагом к укреплению единства Азербайджана.

Депутат Милли Меджлиса Гудрат Гасангулиев заявил, что Вашингтонская декларация по своей сути является предварительным мирным соглашением.

Председатель Комитета по правам человека Захид Орудж отметил, что в Вашингтонской декларации Карабах не упоминается ни в одном предложении, и нет требований о возвращении этнических армян.

Он подчеркнул важность роспуска Минской группы ОБСЕ, назвав ее монополистическим объединением, защищавшим оккупацию после Первой Карабахской войны.

Председатель комитета добавил, что открытие Зангезурского коридора, получившего название "Маршрут Трампа", превратит регион в транзитный узел, от которого выиграют все.

Депутат Милли Меджлиса Камал Джафаров заявил, что Вашингтонские соглашения являются логическим следствием военных, политических и дипломатических побед, достигнутых Азербайджаном в последние годы.

"Совместная декларация, подписанная Азербайджаном и Арменией в присутствии президента США Дональда Трампа, является полным признанием всем миром новых реалий, созданных нашей страной в регионе, триумфом независимой политики, основанной на международном праве и национальных интересах. Вашингтонские соглашения – это показатель принятия условий Азербайджана по Зангезурскому коридору не только Арменией, но и всем мировым сообществом. Тем самым также положен конец кампаниям против открытия Зангезурского коридора", - сказал парламентарий.

По его словам, достигнутый в Вашингтоне консенсус играет важную роль в построении геополитической архитектуры Южного Кавказа на основе новой, независимой и взаимовыгодной модели, представленной Азербайджаном.

"С открытием Зангезурского коридора мы восстановим прямое сообщение с Нахчываном и создадим важный транспортный узел, соединяющий азиатский и европейский континенты. Зангезурский коридор также укрепит географическое единство тюркского мира и сделает незаменимым стратегическое положение нашей страны на пересечении коридоров Восток-Запад и Север-Юг", - добавил он.