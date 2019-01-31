Депутат: Следует принять закон "О стимулировании страхования в сельском хозяйстве"

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ "Как и в любой области, страхование является одним из важных вопросов и в сельском хозяйстве. В случае принятия закона "О стимулировании страхования в сельском хозяйстве" будут сделаны положительные шаги, которыми воспользуются предприниматели".

Как сообщает Report, об этом на проведенном сегодня заседании комитета по аграрной политике Милли Меджлиса сказал заместитель председателя комитета Эльдар Гулиев.

Он отметил, что климат Азербайджана не сильно подвержен изменениям, но и в нашей стране происходят наводнения, град и другие негативные случаи: "В таком случае нанесенный предпринимателям ущерб выплачивался бы со стороны страховых компаний. Надеюсь, что этот законопроект будет принят на весенней сессии".