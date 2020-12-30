Депутат: Несовершеннолетние девочки выходят замуж по принуждению родителей

В ряде районов все еще остается отрицательное отношение к получению девочками образования

"Сегодня нет никаких проблем с гендерным равенством. Наше отношение к женщинам исторически отличалось от отношения других народов".

Как передает Report, об этом на сегодняшнем последнем в этом году пленарном заседании осенней сессии Милли Меджлиса заявил депутат Фазаиль Агамалы.

По его словам, сегодня по наставлению, под давлением родителей некоторые несовершеннолетние девочки выдаются замуж: "В последнее время на институт брака в Азербайджане отрицательно влияют и пришедшие из Европы правила. В ряде районов все еще остается отрицательное отношение к получению девочками образования".