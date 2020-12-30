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Депутат: Несовершеннолетние девочки выходят замуж по принуждению родителей

Депутат: Несовершеннолетние девочки выходят замуж по принуждению родителей В ряде районов все еще остается отрицательное отношение к получению девочками образования
Милли Меджлис
30 декабря 2020 г. 14:16
Депутат: Несовершеннолетние девочки выходят замуж по принуждению родителей
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"Сегодня нет никаких проблем с гендерным равенством. Наше отношение к женщинам исторически отличалось от отношения других народов".

Как передает Report, об этом на сегодняшнем последнем в этом году пленарном заседании осенней сессии Милли Меджлиса заявил депутат Фазаиль Агамалы.

По его словам, сегодня по наставлению, под давлением родителей некоторые несовершеннолетние девочки выдаются замуж: "В последнее время на институт брака в Азербайджане отрицательно влияют и пришедшие из Европы правила. В ряде районов все еще остается отрицательное отношение к получению девочками образования".

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Версия на азербайджанском языке Deputat: "Valideynlərin təzyiqi ilə yetkinlik yaşına çatmayan qızlar ərə verilir"

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