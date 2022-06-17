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Депутат: Международные организации должны сделать серьезное предупреждение Армении

Депутат: Международные организации должны сделать серьезное предупреждение Армении "Международные организации должны сделать серьезное предупреждение Армении, потому что до сих пор не было предпринято никаких шагов".
Милли Меджлис
17 июня 2022 г. 11:58
Депутат: Международные организации должны сделать серьезное предупреждение Армении

"Международные организации должны сделать серьезное предупреждение Армении, потому что до сих пор не было предпринято никаких шагов".

Как сообщает Report, об этом на первом пленарном заседании внеочередной сессии парламента Азербайджана заявил депутат Сиявуш Новрузов.

"Армения должна выполнить свои обязательства. Ей пора понять всю ответственность того документа, который она подписала. На сколько они еще хотят затянуть этот вопрос?! Сегодня в Джабраиле на мине подорвался сотрудник ANAMA. Пока вопрос не решен такие случаи будут повторяться. Поэтому Армения должна предпринять конкретные шаги и выполнить свои обязательства".

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Версия на азербайджанском языке Deputat: "Beynəlxalq təşkilatlar Ermənistana ciddi xəbərdarlıq etməlidir"

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