Депутат: Иран в очередной раз показал, что поддерживает военные преступления против азербайджанского народа

За 30 лет оккупации азербайджанских земель официальные лица Ирана ни разу не приняли никаких заявлений против действий Армении, оккупировавшей азербайджанские территории, совершившей Ходжалинский геноцид, а также геноцид в десятках азербайджанских сел, на

За 30 лет оккупации азербайджанских земель официальные лица Ирана ни разу не приняли никаких заявлений против действий Армении, оккупировавшей азербайджанские территории, совершившей Ходжалинский геноцид, а также геноцид в десятках азербайджанских сел, напротив, Иран расширил дипломатические отношения и военное сотрудничество с Арменией.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Бахтияр Алиев, выступая на пленарном заседании парламента 7 апреля.

По его словам, тем самым Иран в очередной раз показал, что поддерживает военные преступления против азербайджанского народа: "Несправедливое заявление иранского парламента решительно осуждается азербайджанским народом, бывшими вынужденными переселенцами, в том числе беженцами, изгнанными из Армении".