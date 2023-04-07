О нас

Депутат: Иран в очередной раз показал, что поддерживает военные преступления против азербайджанского народа

Депутат: Иран в очередной раз показал, что поддерживает военные преступления против азербайджанского народа За 30 лет оккупации азербайджанских земель официальные лица Ирана ни разу не приняли никаких заявлений против действий Армении, оккупировавшей азербайджанские территории, совершившей Ходжалинский геноцид, а также геноцид в десятках азербайджанских сел, на
Милли Меджлис
7 апреля 2023 г. 12:27
Депутат: Иран в очередной раз показал, что поддерживает военные преступления против азербайджанского народа

За 30 лет оккупации азербайджанских земель официальные лица Ирана ни разу не приняли никаких заявлений против действий Армении, оккупировавшей азербайджанские территории, совершившей Ходжалинский геноцид, а также геноцид в десятках азербайджанских сел, напротив, Иран расширил дипломатические отношения и военное сотрудничество с Арменией.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Бахтияр Алиев, выступая на пленарном заседании парламента 7 апреля.

По его словам, тем самым Иран в очередной раз показал, что поддерживает военные преступления против азербайджанского народа: "Несправедливое заявление иранского парламента решительно осуждается азербайджанским народом, бывшими вынужденными переселенцами, в том числе беженцами, изгнанными из Армении".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Deputat: “İran Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş hərbi cinayətə şərik çıxdığını bir daha göstərib”

Другие новости из категории

Вице-председатель парламента: Иран - страна, предавшая исламский мир
Вице-председатель парламента: Иран - страна, предавшая исламский мир
7 апреля 2023 г. 12:15
Милли Меджлис подготовил ответное заявление парламенту Ирана
Милли Меджлис подготовил ответное заявление парламенту Ирана
7 апреля 2023 г. 12:14
Председатель ММ:  Решительно отвергаем необоснованные обвинения парламента Ирана
Председатель ММ:  Решительно отвергаем необоснованные обвинения парламента Ирана
7 апреля 2023 г. 11:27
Началось пленарное заседание Милли Меджлиса, в повестку включено 20 вопросов
Началось пленарное заседание Милли Меджлиса, в повестку включено 20 вопросов
7 апреля 2023 г. 11:07
Милли Меджлис утвердил протокол по ОТГ
Милли Меджлис утвердил протокол по ОТГ
4 апреля 2023 г. 14:07
Иностранцы не смогут быть учредителями провайдера услуг кибербезопасности в Азербайджане
Иностранцы не смогут быть учредителями провайдера услуг кибербезопасности в Азербайджане
4 апреля 2023 г. 13:56
Милли Меджлис утвердил проект реорганизации Военной прокуратуры Нахчыванской АР
Милли Меджлис утвердил проект реорганизации Военной прокуратуры Нахчыванской АР
4 апреля 2023 г. 13:40
Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса состоится 7 апреля
Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса состоится 7 апреля
4 апреля 2023 г. 13:38
ММ утвердил проект о расширении полномочий Генпрокурора и его заместителя
ММ утвердил проект о расширении полномочий Генпрокурора и его заместителя
4 апреля 2023 г. 13:34
Милли Меджлис утвердил отмену двойного налогообложения между Азербайджаном и Японией
Милли Меджлис утвердил отмену двойного налогообложения между Азербайджаном и Японией
4 апреля 2023 г. 13:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi