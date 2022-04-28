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Делегация парламента Румынии посетила Шушу

Делегация парламента Румынии посетила Шушу 28 апреля Шушу посетила делегация во главе с руководителем группы дружбы Палаты представителей парламента Румынии с Азербайджаном Кристианом Ивануцой.
Милли Меджлис
28 апреля 2022 г. 21:21
Делегация парламента Румынии посетила Шушу

28 апреля Шушу посетила делегация во главе с руководителем группы дружбы Палаты представителей парламента Румынии с Азербайджаном Кристианом Ивануцой.

Как передает Report со ссылкой на Управление по печати и связям с общественностью Милли Меджлиса, в ходе поездки гости посетили центральную площадь города, крепостные стены Шуша галасы, Джыдыр дюзю.

Гости были проинформированы о том, что после освобождения Шуши исторические памятники были восстановлены под непосредственным руководством президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

В ходе визита делегация также посетила недавно открытый аэропорт Физули. Была предоставлена подробная информация о том, что аэропорт, построенный в короткие сроки, способен принимать как грузовые, так и пассажирские самолеты.

Делегацию сопровождал руководитель азербайджано-румынской рабочей группы по межпарламентским связям Азай Гулиев.

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Версия на азербайджанском языке ФотоRumıniya parlamentinin nümayəndə heyəti Şuşada olub

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