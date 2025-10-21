Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра

    Делегация Милли Меджлиса Азербайджана посетила Колумбию

    Милли Меджлис
    • 21 октября, 2025
    • 02:50
    Делегация Милли Меджлиса Азербайджана посетила Колумбию

    Руководитель рабочей группы Милли Меджлиса по азербайджано-колумбийским межпарламентским связям Мушфиг Джафаров и член группы Мушфиг Мамедли посетили Колумбию.

    Как сообщает Report, визит состоялся по приглашению группы дружбы Колумбия–Азербайджан Палаты представителей Конгресса Колумбии.

    В ходе визита делегация Милли Меджлиса посетила историческое здание Конгресса Колумбии, приняла участие в пленарных заседаниях Палаты представителей и Сената. Во время пленарных заседаний азербайджанская делегация была официально приветствована председателями обеих палат, которые выразили удовлетворение по поводу их визита в Колумбию.

    В рамках визита состоялись встречи с председателем группы дружбы Колумбия–Азербайджан Палаты представителей Конгресса Колумбии Педро Суаресом и членами группы, а также ряд двусторонних встреч. С генеральным секретарём Сената Диего Гонсалесом, заместителем генерального секретаря Палаты представителей Раулем Авилой, председателем политического движения "Colombia Humana" Глорией Флорес были проведены обсуждения, на которых отмечалось важное значение парламентской дипломатии и взаимных визитов в развитии отношений между двумя странами, а также необходимость расширения участия парламентов в решении общих задач.

    Стороны обменялись мнениями о расширении межпарламентского сотрудничества и реализации новых совместных инициатив для укрепления отношений дружбы и взаимного уважения между Азербайджаном и Колумбией. Во время встреч колумбийской стороне была выражена благодарность за справедливую позицию Конгресса по бывшему конфликту, а также по поводу геноцида в Ходжалы и за принятие многочисленных документов в поддержку справедливой позиции Азербайджана.

    В рамках визита также состоялись встречи с министром здравоохранения Колумбии Гильермо Харамио и руководителем аппарата Министерства иностранных дел Колумбии, бывшим послом этой страны в Азербайджане (2019–2022 годы) Луисом Димате.

    Азербайджанские парламентарии дали интервью официальному телеканалу Конгресса "Canal Congreso" и местному телеканалу "El Mismo", поделившись своими впечатлениями от визита.

    Делегация Милли Меджлиса по приглашению Педро Суареса также посетила департамент Бойака. Гостей у моста Бойака, являющегося символом борьбы за независимость Колумбии, встретили почётный караул и военный оркестр. Азербайджанские депутаты вместе с Педро Суаресом возложили венок с лентой "Братство Колумбия–Азербайджан" к мемориалу "Священное пламя". Затем делегация посетила административную столицу департамента Тунху и город Паипа.

    Милли Меджлис Колумбия визит
    Фото
    Milli Məclisin üzvləri Kolumbiyada parlament rəsmiləri ilə görüşüblər

    Последние новости

    02:50
    Фото

    Делегация Милли Меджлиса Азербайджана посетила Колумбию

    Милли Меджлис
    02:26

    Трамп: Демократы вскоре поддержат меры по прекращению шатдауна в США

    Другие страны
    01:40

    Трамп подтвердил начало работ по строительству нового банкетного зала - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    01:19

    Великобритания готова выделить $135 млн на размещение войск в Украине

    Другие страны
    00:24

    В Польше микроавтобус столкнулся с колонной американской военной техники

    Другие страны
    00:00

    Минуло пять лет со дня освобождения поселка Миндживан от оккупации

    Карабах
    23:48

    Во Франции из-за торнадо один человек погиб, четверо пострадали

    Другие страны
    23:29

    Сийярто: Венгрия не будет блокировать новый пакет санкций ЕС против РФ

    Другие страны
    23:13

    Трамп: Лидеры ХАМАС не санкционировали нарушение перемирия в Газе

    Другие страны
    Лента новостей