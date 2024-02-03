Cозданная в Милли Меджлисе группа поддержки народа Корсики осудила арест активистов движения Nazione

В созданной в Милли Меджлисе Азербайджана Группе поддержки народа Корсики решительно осудили незаконные действия французских правоохранительных органов в отношении сторонников независимости этого острова.

В созданной в Милли Меджлисе Азербайджана Группе поддержки народа Корсики решительно осудили незаконные действия французских правоохранительных органов в отношении сторонников независимости этого острова.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Группы поддержки народа Корсики.

В нем содержится призыв французским властям уважать основные права человека.

Отмечается, что свобода собраний народа Корсики должна быть гарантирована французским правительством.

"Мы требуем немедленного освобождения всех задержанных и прекращения политических преследований", - говорится в заявлении.

28 января около 700 сторонников независимости на Корсике учредили новое движение Nazione. Активисты движения подтвердили нынешнюю и будущую приверженность борьбе против колониального господства Франции.

30 января двое активистов Nazione были арестованы по указанию Национальной антитеррористической прокуратуры Франции и доставлены в военный лагерь Боргу, а затем в Париж.