Франко-корсиканское противостояние обостряется

На протяжении столетий недопонимание и конфронтация между народом Корсики и правительствами Франции были одной из главных забот центральной власти в Париже. И в большинстве случаев прежним французским правительствам удавалось найти компромисс по наиболее

На протяжении столетий недопонимание и конфронтация между народом Корсики и правительствами Франции были одной из главных забот центральной власти в Париже. И в большинстве случаев прежним французским правительствам удавалось найти компромисс по наиболее чувствительным вопросам со своими корсиканскими коллегами.

В этот раз все по-другому. Главным образом из-за того, что в последние дни, по утверждениям корсиканской оппозиции, усилились репрессии против инакомыслия на острове.

Арест полицией двух активистов националистического движения Nazione привел к мобилизации граждан, недовольных тем, как было произведено задержание. Впоследствии 31 января оба арестованных были доставлены в Париж. По словам источника, знакомого с ситуацией, оба человека были задержаны в рамках судебного расследования их недавней деятельности.

На митинге в поддержку арестованных присутствовали и члены муниципального совета Бастии, в том числе мэр Пьер Савелли, заместитель мэра Поль Тьери и член муниципального совета Лауда Гидичелли, отвечающая за гендерное равенство. Также присутствовала Жозефа Джакометти-Пиредда, заявив, что это выступление "должно стать быстрым ответом на эти аресты, которые были проведены с применением насилия и неприемлемых методов".

Это также была возможность для членов Nazione осудить время этих арестов, "которые, похоже, не оставляют шансов: через несколько часов после создания нового движения за независимость и всего за несколько дней до прибытия министра внутренних дел Жеральда Дарманена в рамках псевдо-процесса Бово".

Процесс Бово заключается в создании комиссии президентом Макроном для основания автономии в составе Франции для Корсики и найти путь к примирению между островом и метрополией. История соглашения связана с усилиями, предпринятыми Эмманюэлем Макроном через шесть лет после начала его президентства и после того, как на острове произошли беспорядки. Тогда президент Франции наконец обратился к местной выборной ассамблее в Аяччо.

"Давайте наберемся смелости и создадим корсиканскую автономию в составе Республики", - сказал Макрон в своей речи 28 октября в зале, где доминировали корсиканские националисты, некоторые из которых яростно поддерживают независимость от Франции.

Менее чем через год после победы националистов на местных выборах необходимость рассмотрения жалоб Корсики стала слишком острой, когда по средиземноморскому острову прокатились беспорядки после убийства в тюрьме корсиканского воинствующего националиста Ивана Колонны, отбывавшего пожизненное заключение за убийство в 1998 году префекта Клода Эриньяка, высшего должностного лица французского государства на острове.

В ответ на это тысячи протестующих прошли маршем по городам и поселкам острова, держа в руках транспаранты с надписями Statu Francese Assassinu ("Французское государство - убийца") и I Francesi fora ("Долой французов"). Столкновения с полицией и нападения на французские символы напомнили Парижу о прошлой борьбе между центральной властью и островом.

Проблема кажется непреодолимой из-за того, что корсиканские националистические группы считают слова Макрона неискренними. Кроме того, последний арест активистов был воспринят оппозицией как посягательство на их свободу и будущий прочный мир между центром и островом. Это может также негативно сказаться на визите министра внутренних дел Жеральда Дарманена.

"Приезд президента Республики (...) окончательно развеял все сомнения, которые могли быть у некоторых. Корсиканского народа не существует, есть только островное сообщество, поэтому никакого признания корсиканского народа не планируется. По сути, в нем еще раз повторяется, что остров "не имеет общей судьбы с Францией", заявили представители военизированного движения FLNC.

Поль-Феликс Бенедетти, лидер корсиканской партии Core in Fronte, также считает аресты "первыми признаками грядущих сложностей ". Он раскритиковал "постоянное и одинаковое поведение государства в логике репрессий и почти террора".

Аресты двух видных националистических активистов лишь способствовали дальнейшей эскалации напряженности и усложнили поиск мирного решения. И хотя французское правительство стремится найти способ удовлетворить законное недовольство корсиканцев, не уступая их требованиям о независимости, дальнейшие действия, которые могут быть расценены корсиканцами как репрессивные, только ухудшат ситуацию.

Джамал Мустафаев