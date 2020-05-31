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Азербайджан ратифицировал торговое соглашение с Турцией

Азербайджан ратифицировал торговое соглашение с Турцией

© Report

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана был обсужден законопроект "Об утверждении преференциального торгового соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики". 

Как сообщает Report, целью преференциального торгового соглашения является снижение или упразднение тарифов на товары, отмена пара-тарифов и нетарифных барьеров, расширение и стимулирование торговли, создание благоприятных условий для справедливой конкуренции, создание прогнозируемой и безопасной среды для устойчивого роста торговли.

В соответствии с документом сформирован Совместный комитет, состоящий из представителей сторон. Комитет будет проводить встречи не реже одного раза в год. Соглашение бессрочно и будет действовать до тех пор, пока одна из сторон не выскажет намерение отказаться от него по дипломатическим каналам.

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