Азербайджанские депутаты примут участие в мероприятиях ОЧЭС

Депутаты Милли Меджлиса примут участие в мероприятиях Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

Депутаты Милли Меджлиса примут участие в мероприятиях Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

Об этом Report сообщили в по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Было отмечено, что 22 февраля депутат Милли Меджлиса, глава делегации в Парламентской ассамблее ОЧЭС Эльдар Гулиев и председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев посетят Стамбул для участия в специальном заседании Постоянного Комитета этой организации и заседании рабочей группы по процедурным правилам.

На заседаниях будут рассмотрены поправки к процедурным правилам ОЧЭС и рабочим правилам Международного секретариата организации, приняты соответствующие решения.

Визит депутатов завершится 24 февраля.