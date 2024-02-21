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Азербайджанские депутаты примут участие в мероприятиях ОЧЭС

Азербайджанские депутаты примут участие в мероприятиях ОЧЭС Депутаты Милли Меджлиса примут участие в мероприятиях Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).
Милли Меджлис
21 февраля 2024 г. 13:13
Азербайджанские депутаты примут участие в мероприятиях ОЧЭС

Депутаты Милли Меджлиса примут участие в мероприятиях Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

Об этом Report сообщили в по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Было отмечено, что 22 февраля депутат Милли Меджлиса, глава делегации в Парламентской ассамблее ОЧЭС Эльдар Гулиев и председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев посетят Стамбул для участия в специальном заседании Постоянного Комитета этой организации и заседании рабочей группы по процедурным правилам.

На заседаниях будут рассмотрены поправки к процедурным правилам ОЧЭС и рабочим правилам Международного секретариата организации, приняты соответствующие решения.

Визит депутатов завершится 24 февраля.

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Версия на английском языке Azerbaijani MPs to attend BSECO meetings
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı deputatlar QDİƏT-in tədbirlərində iştirak edəcək

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