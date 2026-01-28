Азербайджан вводит строгие правила использования детских изображений в рекламе

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Милли Меджлис
    • 28 января, 2026
    • 11:15
    Изображения детей в рекламе могут быть использованы только с согласия родителей или законных опекунов.

    Как сообщает Report, в этой связи предлагается дополнить закон "О рекламе" новой статьей, которая будет гармонизирована с положениями разрабатываемого законопроекта "О правах ребенка".

    В изменениях, вынесенных на обсуждение в Комитете по вопросам семьи, женщин и детей Милли Меджлиса, подчеркивается, что любые материалы, включающие изображения ребенка в рекламе, могут использоваться только при наличии официального согласия родителей или лиц, их заменяющих.

    Напомним, что согласно новому законопроекту "О правах ребенка", государство берет на себя обязательство защищать детей от рекламы, способной нанести моральный и физический вред их развитию.

    В проекте отмечается, что основные принципы защиты детей от вредной рекламы и требования к рекламе будут определены законом "О рекламе".

    Кроме того, согласно предлагаемым изменениям в закон "Об ограничении использования табачных изделий", будет введен категорический запрет на демонстрацию табачных изделий и процесса курения на мероприятиях, ориентированных на детскую аудиторию. Также будет запрещено открытое вещание в эфире или через кабельные сети произведений, спектаклей и программ, в которых показываются табачные изделия и процесс их употребления.

