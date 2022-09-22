Азербайджан не будет применять конвенцию об экстрадиции в отношении Армении до нормализации отношений

Положения Европейской конвенции ”Об экстрадиции" не будут применяться Азербайджаном в отношении Армении до нормализации отношений с этой страной.

Положения Европейской конвенции ”Об экстрадиции" не будут применяться Азербайджаном в отношении Армении до нормализации отношений с этой страной.

Как сообщает Report, в связи с этим в повестку заседания комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству был внесен законопроект об утверждении четвертого дополнительного протокола к Европейской конвенции ”Об экстрадиции".

Дополнительный протокол был подготовлен с целью модернизации и дополнения ряда положений Европейской конвенции ”Об экстрадиции", принятой в 1957 году.