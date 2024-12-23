Азербайджан и Италия обсудили межпарламентские связи

Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с послом Италии Лукой ди Джанфранческо.

Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с послом Италии Лукой ди Джанфранческо.

Как сообщили Report в парламенте, стороны выразили удовлетворение текущим состоянием отношений между Азербайджаном и Италией.

Было отмечено, что успешное сотрудничество двух стран в энергетической и экономической сферах открывает новые возможности для взаимодействия в других областях.

Особое внимание на встрече было уделено развитию межпарламентских связей, которые способствуют укреплению отношений между народами, разделяющими схожие ценности. Сахиба Гафарова подчеркнула важность взаимных визитов, вспомнив свой официальный визит в Италию, который, по ее словам, сыграл важную роль в углублении партнерства.

Она напомнила, что итальянские парламентарии принимали участие в президентских и парламентских выборах в Азербайджане в текущем году, а также присутствовали на Парламентской встрече в рамках COP29 в Баку.

Посол Италии поздравил Азербайджан с успешным проведением COP29, отметив участие итальянской делегации под руководством премьер-министра на этом международном мероприятии. Лука ди Джанфранческо подчеркнул, что его страна ценит многостороннее сотрудничество с Азербайджаном, добавив, что посольство продолжит активно содействовать его развитию.