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Азербайджан и ИСЕСКО обсудили сотрудничество

Азербайджан и ИСЕСКО обсудили сотрудничество
Милли Меджлис
26 марта 2024 г. 13:00
Азербайджан и ИСЕСКО обсудили сотрудничество

Азербайджан и Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) обсудили развитие сотрудничества.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Милли Меджлиса.

Обсуждения проходили на встрече спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой с генеральным директором ИСЕСКО Салимом бин Мухаммадом аль-Маликом в рамках 148-й Ассамблеи Межпарламентского союза в швейцарской Женеве.

Спикер отметила, что Азербайджан высоко ценит сотрудничество с ИСЕСКО и придает ему особое значение.

Было подчеркнуто, что предоставление статуса наблюдателя ИСЕСКО в Парламентской сети Движения неприсоединения будет содействовать сотрудничеству между сторонами.

В ходе встречи Салим бин Мухаммад аль-Малик заявил, что подписанный План действий будет способствовать дальнейшему углублению сотрудничества между ИСЕСКО и Азербайджаном.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla ICESCO arasında əməkdaşlıq müzakirə olunub

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