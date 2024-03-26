Азербайджан и ИСЕСКО обсудили сотрудничество

Азербайджан и Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) обсудили развитие сотрудничества.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Милли Меджлиса.

Обсуждения проходили на встрече спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой с генеральным директором ИСЕСКО Салимом бин Мухаммадом аль-Маликом в рамках 148-й Ассамблеи Межпарламентского союза в швейцарской Женеве.

Спикер отметила, что Азербайджан высоко ценит сотрудничество с ИСЕСКО и придает ему особое значение.

Было подчеркнуто, что предоставление статуса наблюдателя ИСЕСКО в Парламентской сети Движения неприсоединения будет содействовать сотрудничеству между сторонами.

В ходе встречи Салим бин Мухаммад аль-Малик заявил, что подписанный План действий будет способствовать дальнейшему углублению сотрудничества между ИСЕСКО и Азербайджаном.