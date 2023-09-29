Арзу Нагиев: Ганира Пашаева была примером самоотверженности

Ганира Пашаева была примером самоотверженности.

Ганира Пашаева была примером самоотверженности.

Об этом Report сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Арзу Нагиев.

"Она была очень трудолюбивой, поддерживала всех, была рядом. Ганиру Пашаеву любили не только в Азербайджане, но и во всем тюркском мире. Выражаю соболезнования всему нашему народу", - отметил А.Нагиев.

Напомним, что председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по культуре, депутат Ганира Пашаева скончалась 28 сентября в отделении интенсивной терапии Центральной клинической больницы, где проходила лечение.

Депутат была помещена в реанимационное отделение Центральной клинической больницы 23 сентября в связи с серьезными проблемами со здоровьем.

Несмотря на все необходимые меры, принятые медицинским персоналом Центральной клинической больницы и привлеченными из Турции врачами-специалистами, спасти жизнь Ганиры Пашаевой, у которой было диагностировано гипотоническое состояние неизвестного происхождения, не удалось.