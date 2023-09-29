Арзу Нагиев: Ганира Пашаева была примером самоотверженности

Ганира Пашаева была примером самоотверженности.
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"Она была очень трудолюбивой, поддерживала всех, была рядом. Ганиру Пашаеву любили не только в Азербайджане, но и во всем тюркском мире. Выражаю соболезнования всему нашему народу", - отметил А.Нагиев.
Напомним, что председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по культуре, депутат Ганира Пашаева скончалась 28 сентября в отделении интенсивной терапии Центральной клинической больницы, где проходила лечение.
Депутат была помещена в реанимационное отделение Центральной клинической больницы 23 сентября в связи с серьезными проблемами со здоровьем.
Несмотря на все необходимые меры, принятые медицинским персоналом Центральной клинической больницы и привлеченными из Турции врачами-специалистами, спасти жизнь Ганиры Пашаевой, у которой было диагностировано гипотоническое состояние неизвестного происхождения, не удалось.