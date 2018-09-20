Завтра состоится торжественное заседание, посвященное 100-летию Парламента Азербайджана

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Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Завтра, 21 сентября, состоится торжественное заседание, посвященное 100-летию Парламента Азербайджана.

Как сообщает Report, юбилейная церемония состоится в административном здании Милли Меджлиса. В мероприятии на уровне председателей парламента будут представлены Турция, Саудовская Аравия, Грузия, Афганистан, Кувейт, Бахрейн, Босния и Герцеговина, Болгария, Джибути, Индонезия, Пакистан и Оманский Султанат.

В мероприятии примут участие заместители председателей парламента России, Ирана, Венгрии, Польши, Сербии, Черногории, Чехии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Вьетнама.

В целом в мероприятии будут участвовать парламентские делегации 150 стран.

В торжественном заседании также примут участие представители Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА), Парламентской ассамблеи Организации черноморского экономического сотрудничества (ПА ОЧЕС), Парламентской ассамблеи Содружества независимых государств (ПА СНГ), Европарламента, Парламентской ассамблеи ГУАМ (Грузия-Украина-Азербайджан-Молдова).