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    Завтра депутаты Милли Меджлиса уйдут на каникулы

    Осенняя сессия Милли Меджлиса начнется 1 октября© Report

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ 15 июля депутаты Милли Меджлиса Азербайджана уйдут на каникулы.

    Как сообщает Report, члены парламента будут находиться на отдыхе до 30 августа.

    Согласно закону "О статусе депутатов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики", за время отпуска депутатам для лечения и отдыха выплачивается компенсация в размере двухмесячной зарплаты.

    Председатель Милли Меджлиса получит 4 950 манатов, первый заместитель председателя ММ - 4 454 манатов, заместитель председателя ММ - 4 206 манатов, председатели комитетов и комиссий - 3 960 манатов, заместители председателей комитетов - 3 712 манатов, депутаты - 3 464 манатов.

    Осенняя сессия Милли Меджлиса начнется 1 октября. 

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