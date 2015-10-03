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    ​Зарегистрирована кандидатура в депутаты главы партии "Мусават"

    Решение о регистрации кандидатуры принято соответствующей окружной избирательной комиссией

    Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Зарегистрирована кандидатура в депутаты главы партии "Мусават" Арифа Гаджилы от Хатаинского первого избирательного округа №33.

    Об этом сообщил Report заместитель главы партии Гюльага Асланлы.

    Решение о регистрации кандидатуры А.Гаджилы принято соответствующей окружной избирательной комиссией.

    Отметим, что на сегодняшний день депутатом от Хатаинского первого избирательного округа №33 является Гусейнбала Мираламов. Его кандидатура была выдвинута от партии "Ени Азербайджан" на выборах в Милли Меджлис 5-го созыва.

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