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    В ЦИК поступили жалобы из 44 избирательных округов ​в связи с парламентскими выборами

    ЦИК в целом аннулировал результаты 58 участков

    Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Обнародовано число избирательных округов, откуда поступили жалобы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК).

    Как сообщает Report, председатель ЦИК Мазахир Панахов отметил, что жалобы поступили из 44 избирательных округов. Он сообщил, что из остальных округов жалоб не поступало: "В таком случае, как можно утверждать, что выборы в Азербайджане не были прозрачными? Считаю, что выборы прошли в абсолютно нормальной обстановке". 

    ЦИК в целом аннулировал результаты 58 участков.

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