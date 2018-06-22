В Азербайджане устраняется один из запретов в отношении иностранцев

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Предлагается с условием уплаты штрафа устранить запрет на въезд в Азербайджан иностранцев, которые за последние три года были привлечены к административной ответственности два или более раз.

Как сообщает Report, в связи с этим вносятся изменения в Миграционный кодекс.

Согласно дополненному к статье 16 (запреты и ограничения, связанные с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства в Азербайджанскую Республику) пункту, предусмотренные в пункте 16.1.8 (если лицо за последние три года было дважды или более привлечено к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства) данной статьи лица при выплате штрафа освобождаются от запрета на въезд в Азербайджан.

В проекте отмечается, что исправление вносится с целью усовершенствования законодательства.

Поправки будут обсуждены 29 июня на последнем внеочередном пленарном заседании Милли Меджлиса.