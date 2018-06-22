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    В Азербайджане изменено время выдачи удостоверений личности нового поколения

    Проект был рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса© Report

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ В Азербайджане изменено время выдачи гражданам удостоверений личности нового поколения.

    Как сообщает Report, выдача удостоверений личности нового поколения начнется 1 сентября этого года.

    В связи с этим вносятся изменения в закон "Об удостоверении личности гражданина Азербайджанской Республики".

    До этого удостоверения личности нового поколения планировалось выдавать с 1 января 2019 года.

    Проект будет вынесен на обсуждение на пленарном заседании Милли Меджлиса 29 июня.

    Отметим, что удостоверения личности нового поколения будут превосходить нынешние с точки зрения безопасности. В этих удостоверениях будет иметься электронный носитель (чип), объединяющий в себе информацию о регистрации гражданина по месту жительства, семейном положении, а также биометрическое фото и другие индивидуальные показатели владельца удостоверения личности. Эти удостоверения будут иметь исключительное значение в урегулировании обмена биометрическими данными с соответствующими органами других стран.

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