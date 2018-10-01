Спикер Милли Меджлиса поблагодарил президента Азербайджана

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ "Президент Азербайджана Ильхам Алиев высоко оценил деятельность Милли Меджлиса. Законодательная база страны соответствует высоким критериям. Мы присоединились ко многим международным конвенциям, и в обеспечении свобод в проведении нашей политики, связанной с демократическим развитием, велика роль парламента".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем первом пленарном заседании осенней сессии Милли Меджлиса сказал спикер Октай Асадов.

О.Асадов выразил благодарность президенту Азербайджана за высокую оценку деятельности парламента.

Спикер отметил, что в осенней сессии парламента будет принят ряд законов, сессия успешно подойдет к концу.