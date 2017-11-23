Сиявуш Новрузов предложил увеличить выделяемые депутатам командировочные

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Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ "Выделенные на командировочные средства предназначены для участия депутатов Милли Меджлиса в определенных мероприятиях. Однако назвать точное количество этих мероприятий невозможно. Бывает очень много внеплановых мероприятий".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам, заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" Сиявуш Новрузов при обсуждении законопроекта о смете расходов Милли Меджлиса на 2018 год.

По его словам, необходима надбавка к командировочным расходам депутатов: "В случае, если эти средства останутся не потраченными, они будут возвращены. В международных организациях принимаются решения против Азербайджана. Аналогичное уже можно заметить и в Совете Европы. Наши депутаты должны ездить туда и участвовать в определенных мероприятиях. А для этого требуются средства".

С. Новрузов отметил, что у Милли Меджлиса Азербайджана есть дружественные группы со многими странами мира, и члены групп работают хорошо: "Главный критерий заключается в том, что они должны совершать поездки и строить отношения со своими коллегами. Приглашение дружественных групп в Азербайджан является важным вопросом. Было бы не плохо, если бы в данной сфере выделили определенные финансы. Кроме того, должны проводиться соответствующие мероприятия для доведения до мира азербайджанских реалий. В Турции, России бывают случаи, когда предприниматели при таких вопросах оказывают поддержку. Однако в Европе есть такие страны, где даже нет трех азербайджанских бизнесменов. Было бы хорошо, если бы этому вопросу уделили внимание. Кроме того, Милли Меджлис должен держать во внимании вопрос издания и перевода книг".

Депутат также в очередной раз предложил поднять зарплату парламентариям.