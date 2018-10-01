© Report

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Сегодня состоится первое пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана (ММ).

Как сообщает Report, в повестку заседания включены 62 вопроса.

Это изменения в законы "Об уполномоченном по правам человека (омбудсман) Азербайджанской Республики", "О нормативно-правовых актах", "Об авиации", "Об обязательном страховании от потери профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний", "Об урегулировании проверок в предпринимательской сфере и защите интересов предпринимателей", "О стандартизации", "Об охране зеленых насаждений", "Об адвокатах и адвокатской деятельности" и др.

Кроме того, на заседании также будут вынесены на обсуждение изменения в Кодекс административных проступков, а также в Жилищный, Гражданский, Налоговый, Таможенный кодексы.

Очередное заседание состоится 5 октября.