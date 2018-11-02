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    Сегодня состоится очередное пленарное заседание Милли Меджлиса

    © Report

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня состоится пленарное заседание Милли Меджлиса Азербайжана.

    Как сообщает Report, в повестку заседания входят 16 вопросов.

    Это проекты поправок в законы "Об ограничении использования табачных изделий", "О табаке и табачных изделиях", "О телерадиовещании", "Об общественном телерадиовещании", а также в Кодекс административных проступков.

    На заседании рассмотрят вопрос утверждения Чингиза Ганизаде на должность заместителя председателя комитета по правовой политике и государственному строительству, Шахина Исмайлова на должность заместителя председателя комитета молодежи и спорта.

    На сегодняшнем пленарном заседании также обсудят назначение новых судей в Верховный суд Азербайджана, Верховный суд Нахчыванской Автономной Республики, Бакинский, Гянджинский, Сумгайытский, Ширванский и Шекинский апелляционные суды. 

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