Сегодня состоится очередное пленарное заседание Милли Меджлиса

© Report

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня состоится пленарное заседание Милли Меджлиса Азербайжана.

Как сообщает Report, в повестку заседания входят 16 вопросов.

Это проекты поправок в законы "Об ограничении использования табачных изделий", "О табаке и табачных изделиях", "О телерадиовещании", "Об общественном телерадиовещании", а также в Кодекс административных проступков.

На заседании рассмотрят вопрос утверждения Чингиза Ганизаде на должность заместителя председателя комитета по правовой политике и государственному строительству, Шахина Исмайлова на должность заместителя председателя комитета молодежи и спорта.

На сегодняшнем пленарном заседании также обсудят назначение новых судей в Верховный суд Азербайджана, Верховный суд Нахчыванской Автономной Республики, Бакинский, Гянджинский, Сумгайытский, Ширванский и Шекинский апелляционные суды.