Самые высокооплачиваемые депутаты Милли Меджлиса

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Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ После утверждения президентом Ильхамом Алиевым изменений в закон "О статусе депутатов Милли Меджлиса АР" зарплата депутатов выросла. Изменение вступило в силу с 1 мая, в этом месяце депутаты получат зарплату с прибавкой.

Report подготовил список самых высокооплачиваемых депутатов. Деление по зарплатам следующее:

Спикер ММ Октай Асадов - 3 тыс. 712 манатов 50 гяпиков,

Первый вице-спикер ММ Зияфет Аскеров - 3 тыс. 340 манатов 50 гяпиков,

Вице-спикеры ММ Бахар Мурадова и Валех Алескеров - 3 тыс. 154 маната 50 гяпиков,

Председатель комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли - 2 тыс. 970 манатов,

Председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Зияд Самедзаде - 2 тыс. 970 манатов,

Председатель комитета по аграрной политике Эльдар Ибрагимов – 2 тыс. 970 манатов,

Председатель комитета по труду и социальной политике Хады Раджабли – 2 тыс. 970 манатов,

Председатель комитета здравоохранения Ахлиман Амирасланов – 2 тыс. 970 манатов,

Председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Агия Нахчыванлы – 2 тыс. 970 манатов,

Председатель комитета по общественным объединениям и религиозным образованиям Сиявуш Новрузов – 2 тыс. 970 манатов,

Председатель комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов - 2 тыс. 970 манатов,

Председатель комитета по региональным вопросам Ариф Рагимзаде - 2 тыс. 970 манатов,

Председатель комитета науки и образования Иса Хабиббейли – 2 тыс. 970 манатов,

Председатель комитета культуры Рафаэль Гусейнов – 2 тыс. 970 манатов,

Председатель счетной палаты парламента Фаттах Гейдаров – 2 тыс. 970 манатов,

Председатель дисциплинарной комиссии Агаджан Абыев – 2 тыс. 970 манатов,

Зампредседателя комитета обороны, безопасности и борьбе с коррупцией Айдын Мирзазаде - 2 тыс. 784 маната,

Зампредседателя комитета по правам человек Евда Абрамов – 2 тыс. 784 маната,

Зампредседателя комитета природных ресурсов, энергетики и экологии Кямран Набизаде - 2 тыс. 784 маната,

Зампредседателя комитета экономической политики, промышленности и предпринимательства Агалар Велиев – 2 тыс. 784 маната,

Зампредседателя комитета аграрной политики Эльдар Гулиев – 2 тыс. 784 маната,

Зампредседателя комитета труда и социальной политики Рауф Алиев – 2 тыс. 784 маната,

Зампредседателя комитета здравоохранения Муса Гулиев – 2 тыс. 784 маната,

Зампредседателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Сахиба Гафарова – 2 тыс. 784 маната,

Зампредседателя комитета молодежи и спорта Ульви Гулиев – 2 тыс. 784 маната,

Зампредседателя комитета по общественным объединениям и религиозным образованиям Ханлар Фатиев - 2 тыс. 784 маната,

Зампредседателя комитета науки и образования Бахтияр Алиев – 2 тыс. 784 маната,

Зампредседателя комитета культуры Жаля Алиева - 2 тыс. 784 маната,

Зампредседателя комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Севиндж Фаталиева – 2 тыс. 784 маната.

Зарплата рядовых депутатов составит 2 тыс. 598 манатов.