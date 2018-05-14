 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Самые высокооплачиваемые депутаты Милли Меджлиса

    В этом месяце депутаты получат зарплату с прибавкой© Report

    Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ После утверждения президентом Ильхамом Алиевым изменений в закон "О статусе депутатов Милли Меджлиса АР" зарплата депутатов выросла. Изменение вступило в силу с 1 мая, в этом месяце депутаты получат зарплату с прибавкой.

    Report подготовил список самых высокооплачиваемых депутатов. Деление по зарплатам следующее:

    Спикер ММ Октай Асадов - 3 тыс. 712 манатов 50 гяпиков,

    Первый вице-спикер ММ Зияфет Аскеров - 3 тыс. 340 манатов 50 гяпиков,

    Вице-спикеры ММ Бахар Мурадова и Валех Алескеров - 3 тыс. 154 маната 50 гяпиков,

    Председатель комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли - 2 тыс. 970 манатов,

    Председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Зияд Самедзаде - 2 тыс. 970 манатов,

    Председатель комитета по аграрной политике Эльдар Ибрагимов – 2 тыс. 970 манатов,

    Председатель комитета по труду и социальной политике Хады Раджабли – 2 тыс. 970 манатов,

    Председатель комитета здравоохранения Ахлиман Амирасланов – 2 тыс. 970 манатов,

    Председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Агия Нахчыванлы – 2 тыс. 970 манатов,

    Председатель комитета по общественным объединениям и религиозным образованиям Сиявуш Новрузов – 2 тыс. 970 манатов,

    Председатель комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов - 2 тыс. 970 манатов,

    Председатель комитета по региональным вопросам Ариф Рагимзаде - 2 тыс. 970 манатов,

    Председатель комитета науки и образования Иса Хабиббейли – 2 тыс. 970 манатов,

    Председатель комитета культуры Рафаэль Гусейнов – 2 тыс. 970 манатов,

    Председатель счетной палаты парламента Фаттах Гейдаров – 2 тыс. 970 манатов,

    Председатель дисциплинарной комиссии Агаджан Абыев – 2 тыс. 970 манатов,

    Зампредседателя комитета обороны, безопасности и борьбе с коррупцией Айдын Мирзазаде - 2 тыс. 784 маната,

    Зампредседателя комитета по правам человек Евда Абрамов – 2 тыс. 784 маната,

    Зампредседателя комитета природных ресурсов, энергетики и экологии Кямран Набизаде - 2 тыс. 784 маната,

    Зампредседателя комитета экономической политики, промышленности и предпринимательства Агалар Велиев – 2 тыс. 784 маната,

    Зампредседателя комитета аграрной политики Эльдар Гулиев – 2 тыс. 784 маната,

    Зампредседателя комитета труда и социальной политики Рауф Алиев – 2 тыс. 784 маната,

    Зампредседателя комитета здравоохранения Муса Гулиев – 2 тыс. 784 маната,

    Зампредседателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Сахиба Гафарова – 2 тыс. 784 маната,

    Зампредседателя комитета молодежи и спорта Ульви Гулиев – 2 тыс. 784 маната,

    Зампредседателя комитета по общественным объединениям и религиозным образованиям  Ханлар Фатиев - 2 тыс. 784 маната,

    Зампредседателя комитета науки и образования Бахтияр Алиев – 2 тыс. 784 маната,

    Зампредседателя комитета культуры Жаля Алиева - 2 тыс. 784 маната,

    Зампредседателя комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Севиндж Фаталиева – 2 тыс. 784 маната.

    Зарплата рядовых депутатов составит 2 тыс. 598 манатов.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi