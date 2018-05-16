Самед Сеидов: Решение о санкциях является составной частью политики двойных стандартов ПАСЕ

© Report/ Firi Salim

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Руководитель азербайджанской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Самед Сеидов проводит пресс-конференцию в связи с применением ПАСЕ санкций в отношении некоторых членов.

Как сообщает Report, С.Сеидов отметил, что Азербайджан конструктивно сотрудничает со структурами ПАСЕ.

Он отметил, что в этой структуре есть двойные стандарты по отношению к Азербайджану: "Мы неоднократно становились свидетелями этого. Объявленное решение является составной частью двойных стандартов. Решение не имеет под собой оснований и на руку недружелюбным по отношению к Азербайджану силам".

Напомним, что ранее ПАСЕ приняла решение о введении санкций в отношении депутатов Самеда Сеидова, Сезара Флорин Преда и Жорди Хукла Коста сроком на два года.

Они, оставаясь членами Ассамблеи с правом голоса, в течение этого времени не смогут быть докладчиками или наблюдателями за выборами, избираться председателем или заместителем председателя какого-либо из комитетов или подкомитетов ПАСЕ, претендовать на пост председателя Ассамблеи.