Председатель парламентского комитета: В Азербайджане имеется нехватка доноров и органов для трансплантации

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ "Трансплантация человеческих органов и тканей широко используется во всех областях медицины. Трансплантация имеет не только медицинские, но юридические и моральные проблемы. В случае неправильного подхода к вопросу, проблемы останутся. Данную область нужно развивать. В Азербайджане действует несколько клиник, осуществляющих трансплантацию органов. Думаю, что количество проводимых операций недостаточно".

Как сообщает Report, об этом на организованных парламентским комитетом по здравоохранению слушаниях по усовершенствованию закона "О трансплантации человеческих органов и (или же) тканей" заявил председатель комитета, академик Ахлиман Амирасланов.

Он отметил, что количество проводимых операций значительно меньше потребности: "Одной из проблем в данной области является нехватка органов и доноров. Считаю необходимым создать в данной области реестерную систему. Этот вопрос очень важен. Эта система сможет сыграть для нуждающихся в трансплантации органов роль информационной базы. Кроме того, необходимо создать центр, подтверждающий смерть мозга".