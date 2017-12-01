Председатель ММ: Курильщики есть и среди депутатов

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ "Мы хотим, чтобы при принятии закона учитывались все вопросы. Однако иногда это бывает невозможно. В самой Америке существует запрет на курение сигарет, однако люди курят. Курильщики есть и среди депутатов Милли Меджлиса".

Как сообщает Report, об этом при обсуждении на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса законопроекта "Об ограничении использования табачных изделий" заявил спикер Октай Асадов.

По его словам, данный вопрос должен постепенно решаться.

Председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения, академик Ахлиман Амирасланов заявил о важности принятия данного закона: "Согласно опыту развитых стран, могу сказать, что должен быть контроль за исполнением закона. Если будет контроль, мы добьемся результата".

Октай Асадов заявил, что развитие производства табака предусмотрено для повышения экспорта.

Депутат Фазиль Мустафа предложил избегать в фильмах сцен, где отводится место курению.

В ответ председатель ММ заявил, что демонстрация фильмов сопровождается социальной рекламой о вреде курения, и этого достаточно.