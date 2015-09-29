​Председатель ЦИК предупредил кандидатов в депутаты

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ "В соцсетях распространяется различная информация, связанная с кандидатами. Кандидаты в депутаты должны быть внимательными, и в случае распространения от их имени ложных сведений обязаны опровергать их".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центризбиркома Мазахир Панахов.

По его словам, расследовать подобные вопросы немного сложно: "От имени некоторых кандидатов распространяется информация, которая может нарушить условия соответствующих пунктов Избирательного кодекса. Если это происходит на телеканалах или в органах печати, нам удается принять меры. Однако контролировать социальную сеть немного сложно. Кандидаты в депутаты должны быть внимательными. В случае распространения от их имени ложной информации, они должны выступать с заявлениями".